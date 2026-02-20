RICARDO GALLARDO IMPULSA LA PRESERVACIÓN DE LAS LENGUAS MATERNAS DEL ESTADO

* El Gobernador de San Luis Potosí conmemoró en Matlapa el Día Internacional de la Lengua Materna, destacando el respaldo que su administración da a los pueblos originarios de la entidad

* Junto a Mario Delgado, titular de la SEP, inauguró la jornada de lectura “Voces vivas de nuestros Pueblos Originarios”, y dieron la patada inicial del “Mundialito Escolar” zona Huasteca.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, conmemoró, en el municipio de Matlapa, el Día Internacional de la Lengua Materna, reafirmando su compromiso de preservar y honrar las lenguas de los pueblos originarios del Estado, resaltando su importancia cultural, histórica y de identidad social.

Ante diversos grupos educativos del sector indígena de la Huasteca potosina, y acompañado por Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Ricardo Gallardo Cardona aseguró que, la conmemoración de esta efeméride, nos permite valorar la memoria, la identidad y el futuro de nuestros pueblos, así como de proteger un tesoro invaluable que se mantiene entre las generaciones de las familias hablantes de las lenguas maternas de San Luis Potosí, dando voz a nuestra historia y tradiciones.

El Gobernador compartió que 230 mil potosinos hablan una lengua indígena, “lo que expone una riqueza cultural extraordinaria que debemos de cuidar con orgullo”, afirmó. De igual forma, Ricardo Gallardo comentó que su administración está reconstruyendo las comunidades indígenas de toda la entidad potosina, llevando apoyos sociales, rehabilitando caminos y carreteras y restaurando los servicios básicos, “este gobierno se ha enfocado en el rescate de los pueblos originarios, los apoyaremos en todo momento para que docentes, madres y padres de familia enseñen con orgullo sus lenguas originarias, continuando con un legado que hace justicia cultural a nuestras raíces”, destacó.

Finalmente, el Gobernador de San Luis Potosí, tras inaugurar la jornada de lectura “Voces vivas de nuestros Pueblos Originarios”, recitó el poema “Mi lengua” del autor Manuel Espinoza Sainos, hablante de totonaco. Posteriormente, en el campo deportivo municipal, Ricardo Gallardo Cardona dio la patada inicial del torneo de futbol “Mundialito Escolar” correspondiente a la región de la Huasteca potosina.