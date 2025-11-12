RICARDO GALLARDO IMPULSA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ POTOSINA

• En el marco de la inauguración del Automotive Connection Potosí 2025, el Gobernador del Estado informó la inversión de 5 mil millones de pesos en infraestructura en 2026 para reforzar el clúster automotriz.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, refrendó la gran alianza sin límites entre su administración y la industria automotriz instalada en San Luis Potosí, a quienes anunció más obras de infraestructura en 2026 con una inversión de 5 mil millones de pesos para aumentar la competitividad y la economía potosina.

En el marco de la inauguración del Automotive Connection Potosí 2025, Ricardo Gallardo compartió que, en cuatro años que tiene su administración estatal, se han invertido más de 30 mil millones de pesos en infraestructura, lo que ha permitido que más empresas extranjeras vean las oportunidades claras para invertir en el Estado, generando más empleos para las y los potosinos con mejores sueldos y mayores oportunidades de crecimiento laboral y profesional.

El Gobernador del Estado compartió que se mantiene fuerte y estable la visión y la sinergia que existe con la iniciativa privada, ya que más empresas de la zona industrial se han beneficiado con la modernización y adecuación de caminos, como la nueva Vía Alterna que permite agilizar los tiempos de traslado del personal, así como de los materiales y equipos de fabricación; asimismo, Ricardo Gallardo anunció que, próximamente, se iniciará con el proyecto de una nueva carretera a Villa de Reyes que reducirá el tráfico en la Carretera 57 hasta en un 80 por ciento.

Por su parte, Marek Meister, presidente del Clúster Automotriz de San Luis Potosí, afirmó que “más empresas de todo el mundo buscan a San Luis Potosí para invertir y abrir fábricas”, esto, gracias a que el Gobierno de Ricardo Gallardo ha cambiado el rostro del Estado al generar las condiciones de paz social, de finanzas sanas y de un avance sin precedentes en la infraestructura vial.

La edición 2025 del Automotive Connection Potosí se llevará a cabo este 12 y 13 de noviembre y contará con la participación de más de 100 empresas compradoras de alto

nivel.