RICARDO GALLARDO IMPULSA LA CULTURA CON APOYO SIN LÍMITES A CREADORES POTOSINOS

• Entrega Gobernador del Estado el PECDA 2025, que registra un incremento histórico en recursos y beneficia a más artistas en todo el Estado.

Al entregar los estímulos económicos y reconocimientos del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2025, que este año aumentó el número de beneficiarios a 67 artistas con una inversión conjunta de 4 millones 150 mil pesos, el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona refrendó el compromiso de fortalecer el desarrollo artístico y cultural en el Estado.

En el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, el Jefe de Gobierno Estatal dijo que San Luis Potosí vive un cambio verdadero, donde no solamente se construyen carreteras, puentes y grandes obras de infraestructura, que ya eran muy necesarias para el Estado, sino también se impulsa sin límites la cultura, el arte y la innovación como pilares de desarrollo.

Este programa, coordinado entre las Secretarías de Cultura de los Gobiernos Federal y Estatal, contó con una inversión total de 4 millones 150 mil pesos, resultado de un incremento histórico en la aportación estatal, que pasó de 1 millón 400 mil pesos en 2024 a 2 millones 650 mil pesos en 2025, lo que permitió ampliar el número de beneficiarios de 44 a 67 artistas, consolidando una política cultural más incluyente y con mayor alcance.

Finalmente Ricardo Gallardo, acompañado de José Luis Paredes director general del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, felicitó a las y los ganadores de este programa y destacó que este apoyo no es solo un estímulo económico, sino un voto de confianza en su talento, en su disciplina y en su capacidad de inspirar a otras personas tras solicitarles que salgan y compartan su experiencia, y motiven a más niñas y a más jóvenes, con su creatividad y su conocimiento en el arte y la ciencia.