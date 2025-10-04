RICARDO GALLARDO IMPULSA INVERSIÓN Y APOYOS SIN LÍMITES A PRODUCTORES DEL CAMPO

* Más de tres mil 800 millones de pesos fortalecen la producción agrícola, ganadera y acuícola en beneficio de más de 124 mil familias.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio a conocer que, durante el último año, San Luis Potosí invirtió más de tres mil 866 millones de pesos en programas de fomento agrícola, ganadero y acuícola, con apoyos en mecanización del campo, adquisición de maquinaria y equipamiento, semillas, fertilizantes, forraje y financiamiento, que han promovido un desarrollo sin límites para 124 mil 565 productores potosinos.

Gallardo Cardona informó que, para contribuir al fortalecimiento del campo, el Gobierno del Estado entregó tractores, remolques, desbrozadoras y paquetes de herramientas a productores de 32 municipios, y apoyó con semilla de avena y maíz para más de tres mil hectáreas de cultivo.

Dijo que San Luis Potosí mantuvo su liderazgo nacional en productos del campo: segundo lugar en producción de jitomate, tercer lugar en caña de azúcar, cuarto lugar en chile verde, naranja y elote, así como séptimo en alfalfa, mientras que en ganadería logró el tercer lugar en carne de bovino; cuarto lugar en huevo; segundo lugar en carne de caprino y séptimo lugar en producción de leche de cabra.

Finalmente expuso que San Luis Potosí alcanzó un valor de producción ganadera de 22 mil 436 millones de pesos al cierre del 2024, lo que representa un crecimiento del 9.6 por ciento respecto al 2022.