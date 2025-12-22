RICARDO GALLARDO IMPULSA DESARROLLO SIN LÍMITES DE PUEBLOS ORIGINARIOS

* Con más de 246 millones de pesos invertidos y miles de familias beneficiadas en cuatro años, el Gobierno del Estado lleva atención sin límites a pueblos originarios.

Para mejorar la calidad de vida y fortalecer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de las cuatro regiones del estado, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona impulsó una estrategia integral con una inversión de 246 millones de pesos en cuatro años, destinada a la protección de derechos, programas sociales, infraestructura, capacitación, economía, justicia y salvaguarda de territorios, sitios sagrados y medio ambiente.

En educación bilingüe e intercultural, más de 28 mil niñas y niños fueron atendidos en sus lenguas maternas, y el programa Potosí para la Educación benefició a 41 mil estudiantes con útiles y calzado. En infraestructura social, se realizaron obras de agua y drenaje, además de la entrega de tinacos a 7 mil 85 familias, y la mejora de mil 128 kilómetros de caminos, beneficiando a más de 221 mil personas. También se otorgaron 682 financiamientos y capacitaciones a mil 165 artesanas y emprendedoras.

Asimismo, 308 comunidades participaron en la consulta del Plan Estatal de Desarrollo y se brindó asesoría a 24 ayuntamientos. En salud, miles de personas recibieron atención médica; la Clínica Rosa atendió a 6 mil 153 habitantes, y se entregaron 55 mil 991 apoyos, más de 255 mil raciones escolares y mil 138 apoyos económicos a familias.