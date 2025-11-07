RICARDO GALLARDO GARANTIZA TRANSPORTE GRATUITO PARA ESTUDIANTES VALLENSES

• Las y los más de mil beneficiados tendrán un ahorro de alrededor de seis millones de pesos anuales en transporte público, además de que ya viajan gratis en la MetroRed.

Las y los más de mil estudiantes universitarios que son beneficiados con la tarjeta “Mi Pase” de transporte tendrán acceso a 40 servicios sin ningún costo al mes en camiones urbanos de Ciudad Valles, lo que representa un ahorro de más de 6 millones de pesos anuales, sumado a que ya viajan gratis en las dos líneas de MetroRed, reconoció el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona.

Tras la entrega, el Mandatario potosino expuso se fortalece sin límites la movilidad, pues ya operan las líneas del transporte eléctrico y gratuito MetroRed, “son dos acciones que trabajan a la par, la tarjeta Mi Pase para las unidades de transporte urbano tradicional y las unidades eléctricas que son gratis para todas y todos los usuarios”, destacó, tras comentar que ahora se garantiza que alumnas y alumnos acudan a los centros educativos y seguir construyendo un mejor San Luis Potosí.

Durante el evento, donde las y los jóvenes mostraron su agradecimiento por este programa, el Gobernador Ricardo Gallardo puntualizó que nunca los gobiernos de la herencia maldita implementaron este tipo de apoyos, y ahora se busca ampliar las oportunidades, “hoy se construyen y equipan más de 450 escuelas en todo el Estado, se entregan mochilas, útiles, zapatos, cuadernillos de trabajo, transporte gratuito, apoyos alimentarios, para generar permanencia educativa”, agregó.

Finalmente adelantó que, en breve, se beneficiará a las y los estudiantes foráneos que estudian en Ciudad Valles de municipios de la Huasteca centro y sur con la puesta en operación de la línea de MetroRed desde Tamazunchale hasta Valles, que pasará por los principales municipios sin costo.