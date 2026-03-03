RICARDO GALLARDO GARANTIZA CALIDAD DE VIDA EN LA HUASTECA

• Ante un recibimiento cálido y genuino de las familias, el Gobernador del Estado entregó infraestructura hídrica, vial y apoyo alimentario en Axtla de Terrazas.

En el cambio que se vive y se siente, Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, entregó en Axtla de Terrazas la ampliación del sistema de agua potable entubada, así como despensas del programa “Seguridad Alimentaria” y dio el banderazo de la rehabilitación del Camino Cómoca-cabecera municipal y localidad de Ahuacatitla, obras y apoyos sociales que, en conjunto, beneficiarán a más de 20 mil personas del municipio huasteco para que mejoren su calidad de vida.

Rodeado de un cariño cálido y de agradecimiento por parte de las familias axtlenses, el Gobernador de San Luis Potosí, compartió que, con el proyecto hídrico que hoy entregó en Axtla de Terraza, se asegurará a la población el abasto de agua potable por los próximos 50 años, ya que se colocó un sistema de bombeo moderno y eficiente para proveer del vital líquido de manera constante y con mayor capacidad operativa, lo que se complementará con la perforación de más pozos para que otras comunidades del municipio puedan acceder de forma fácil y segura al agua potable.

En la intensa gira que realizó en la Huasteca potosina, y con un convivio con la gente en el que se incluyó la degustación de comida típica de la región, Ricardo Gallardo Cardona, arrancó la rehabilitación del Camino Cómoca-Axtla de Terrazas y localidad de Ahuacatitla, obra que detonará la movilidad en la región con una vialidad reencarpetada en sus 3 kilómetros de extensión para mayor seguridad de comerciantes, transportistas, trabajadores del campo y pobladores de 19 distintas localidades, ya que tiene una conexión importante con la vía federal 85 que conecta hacia el sur y norte de la Huasteca Potosina. La obra contará con iluminación led, señalética y una estructura de concreto para el drenaje pluvial.

Finalmente, el Gobernador del Estado entregó en Axtla de Terrazas despensas del programa “Seguro Alimentario”, el cual, este año, incrementó la cantidad de productos al incluir insumos de limpieza, lo que ayuda a la economía familiar de los beneficiarios. Asimismo, Ricardo Gallardo anunció nuevas obras y proyectos importantes en el municipio, destacando la llegada de la RedMetro, la renovación de la entrada principal y el programa “Enchúlame la Comunidad”, lo que permitirá a las y los axtlenses tener un desarrollo social sin precedentes con más oportunidades laborales y con una mejor calidad de vida.