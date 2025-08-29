16.3 C
San Luis Potosí
ESTADO

RICARDO GALLARDO FORTALECE SIN LÍMITES LA EDUCACIÓN DE CALIDAD

By Redacción
85
viernes, agosto 29, 2025

• Con obras en infraestructura escolar en las cuatro regiones, se impulsa una educación digna, moderna y accesible para todas las niñas, niños y jóvenes potosinos.

Como parte del compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona por fortalecer sin límites la educación de calidad en San Luis Potosí, se han realizado importantes obras en escuelas de las cuatro regiones del Estado, beneficiando directamente a estudiantes, docentes y familias.
En lo que respecta al Altiplano, en Cedral, este año su Gobierno entregó completamente rehabilitada la primaria “Amina Madera Lauterio”, con cancha de futbol de pasto sintético, techado, nuevas aulas y mobiliario. En Matehuala, se construyó el techado de la secundaria “Prof. José Joel Tristán”, y en Venado, se inauguraron las modernas instalaciones de la preparatoria León García.
Como parte de las acciones que brindan bienestar y la formación integral de las nuevas generaciones, en la comunidad de San Ignacio, Guadalcázar, Gallardo Cradona habilitó un área de juegos infantiles y un gimnasio al aire libre, promoviendo la activación física y el sano desarrollo.
Mientras que en Moctezuma, se rehabilitó el campo de béisbol Don Pedro Araiza «El Texano», brindando espacios deportivos de calidad para la juventud.

