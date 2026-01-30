RICARDO GALLARDO FORTALECE SEGURIDAD CON ARCOS DE VIGILANCIA, OPERATIVOS Y ALIANZAS

• El Gobernador del Estado dio a conocer que avanza la instalación de 15 módulos de revisión para consolidar un San Luis más seguro.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, informó que avanza el proyecto de 15 arcos de seguridad y módulos de revisión en los accesos a la zona metropolitana con una inversión de 200 millones de pesos, que contempla un perímetro en las fronteras con Nuevo León, Jalisco, Zacatecas y Tamaulipas, como parte del cambio que se vive y se siente para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias y con el trabajo de la Guardia Civil Estatal (GCE).

El Mandatario Estatal destacó la reciente reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, donde hubo un compromiso de duplicar los operativos federales en San Luis Potosí, que contribuirá a que el Estado se mantenga entre los seis más seguros del país, con la meta de posicionarlo entre los tres primeros para el 2027.

Además, Ricardo Gallardo detalló el llamado a presidentes municipales para que las y los elementos cuenten con los exámenes de control y confianza además de incrementar su estado de fuerza, ya muchos ayuntamientos no cuentan con el número mínimo de policías requeridos.

Finalmente, agradeció el apoyo sin límites que ha brindado Omar García Harfuch a San Luis Potosí, para seguir avanzando en este rubro y dijo que esta estrategia se fortalece con el blindaje y la coordinación con entidades vecinas para mantener controladas las zonas limítrofes donde suelen presentarse riesgos que también refuerza la seguridad regional y garantizar la tranquilidad en la Entidad.