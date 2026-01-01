RICARDO GALLARDO FORTALECE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS

* El Gobernador del Estado dio a conocer que se ha logrado una reforestación histórica, combate a incendios y defensa de la biodiversidad en el Estado.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, consolida una política ambiental y como parte de este trabajo en 2025 el Gobierno Estatal donó más de 1.1 millones de árboles y plantas polinizadoras para reforestación, restauración ambiental y fortalecimiento de áreas verdes, beneficiando a miles de familias.

Como parte de este gran esfuerzo el Mandatario Estatal recordó que se inició el proyecto de reforestación en la Sierra de San Miguelito, uno de los ecosistemas más relevantes de la entidad, con el objetivo de recuperar zonas afectadas y reforzar su protección con una primera etapa que contempla un millón de árboles en coordinación con instancias federales.

Gallardo Cardona destacó la inversión para el combate a incendios forestales y reconoció el trabajo de voluntarios, bomberos y las y los integrantes de las brigadas, que en 2025 atendieron 112 siniestros con la participación de 12 mil brigadistas y apoyo aéreo y resaltó la firma del convenio con la Comisión Nacional Forestal para el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable, que inició en Guadalcázar con una brigada rural especializada en manejo del fuego.

Finalmente, el Gobernador expuso las acciones para la conservación de la biodiversidad, como la inversión para la recuperación del Tangamanga I y sus aviarios, así como la ampliación de superficies protegidas en el Altiplano, que incluye programas de educación ambiental y de inspección y vigilancia, al recordar que ya son 15 Áreas Naturales Protegidas estatales.