RICARDO GALLARDO FORTALECE PREVENCIÓN EN RIOVERDE CON MÁS PATRULLAS Y ALBERCA

viernes, octubre 3, 2025

• El Gobernador del Estado entregó más patrullas de última generación para la Policía Municipal e inaugura la Alberca Techada del Deportivo Ferrocarrilero.

Al entregar 12 nuevas patrullas y la alberca techada del Deportivo Ferrocarrilero en el municipio de Rioverde, el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, destacó que estás acciones para la zona media representan el fortalecimiento sin límites de la seguridad y la prevención, impulsando el compromiso de consolidar la paz en la Entidad a través del deporte y la sana convivencia.
El Gobernador potosino entregó para ampliar la vigilancia y el trabajo policial: dos patrullas blindadas Ford F-250, dos Ford F-150 4×4, cuatro cuatrimotos Can-Am y cuatro motocicletas Suzuki Vstrom, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad, al recordar la inversión de más de 600 millones de pesos este año que permitieron la llega de una nueva aeronave, más de 160 unidades policiales y de emergencia, así como equipamiento de última generación.
En el evento, donde las muestras de gratitud por parte de las familias y las y los asistentes fueron evidentes, Gallardo Cardona inauguró la alberca techada del Deportivo Ferrocarrilero, un espacio impulsado por el ayuntamiento.
En su mensaje el Gobernador Ricardo Gallardo dijo que, fueron muchas décadas de abandono de la herencia maldita que descuidó todos los rubros y ahora gracias a las inversiones en espacios de sana recreación y en seguridad, San Luis Potosí continúa consolidándose como uno de los mejores lugares para vivir, por lo que, aseguró que se continuará con este trabajo sin límites en las cuatro regiones.

