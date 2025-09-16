24.8 C
RICARDO GALLARDO FORTALECE LAZOS INTERNACIONALES Y OPORTUNIDADES PARA EL ESTADO

• El Gobernador sostuvo una reunión con la Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey, Melissa Bishop, para reforzar la cooperación bilateral.

En el marco de la conmemoración del 215 aniversario de la Independencia de México, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona sostuvo un encuentro en Palacio de Gobierno con la Cónsul General de los Estados Unidos en Monterrey, Melissa Bishop, quien también lo acompañó a la ceremonia del Grito de Independencia en la capital del Estado.
Durante este encuentro, el Mandatario Estatal destacó que este diálogo representa un paso importante para consolidar la relación bilateral y dar mayor impulso a proyectos de promoción cultural y turística de San Luis Potosí. Subrayó que la vigente administración trabaja de manera constante para que la entidad sea reconocida a nivel internacional como un lugar de desarrollo, talento y oportunidades.
Gallardo Cardona afirmó que llevar el nombre de San Luis Potosí más allá de las fronteras es un compromiso firme, mostrando al mundo la riqueza de su gente y la grandeza de su tierra, con una visión de progreso sin límites.
Por su parte, la Cónsul General Melissa Bishop resaltó el valor de la relación con San Luis Potosí y expresó su satisfacción por participar en la celebración de la Independencia, que calificó como un símbolo de unidad y tradición del pueblo mexicano.

