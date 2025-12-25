21.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

RICARDO GALLARDO FORTALECE LA EDUCACIÓN CON MÁS DE 450 OBRAS EN EL ESTADO

By Redacción
86
jueves, diciembre 25, 2025

• Niñas y niños de las cuatro regiones ahora tienen espacios dignos y seguros.

Con más de 450 obras de modernización, equipamiento y construcción de escuelas, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, consolida una educación sin límites en San Luis Potosí, mediante espacios escolares dignos, funcionales y seguros, en beneficio directo de 63 mil 660 alumnas y alumnos, así como de las comunidades educativas en todo el territorio potosino.
En educación básica, el Gobernador informó que se realizaron acciones de rehabilitación y construcción de planteles en municipios de las cuatro regiones del Estado, con obras emblemáticas como la primaria Ignacio Zaragoza en Xilitla; la primaria Amina Madera Lauterio en Cedral; la secundaria Julián Carrillo en Cárdenas; la primaria Jorge Pasquel Casanueva en El Naranjo; la primaria Alberto Carreras Torres en Santa María del Río, y la construcción de la secundaria Valle de la Palma en Soledad de Graciano Sánchez.
Asimismo, en educación media superior y superior se concretaron importantes proyectos, como la construcción del EMSaD número 32, la conclusión del EMSaD número 31 en Villa de Reyes, la entrega de mobiliario y equipo de cómputo, además de obras en instituciones como el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles y la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Matlapa, beneficiando a 22 mil 046 estudiantes. Destacó también la consolidación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la entidad, con carreras enfocadas en nuevas tecnologías e inteligencia artificial.

Artículo anterior
Protección Civil Municipal asegura 153 kilogramos de pirotecnia en arranque del Operativo Cohetón 2025
Artículo siguiente
EN 2025 SE FORTALECE PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DEL ESTADO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.