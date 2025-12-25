RICARDO GALLARDO FORTALECE LA EDUCACIÓN CON MÁS DE 450 OBRAS EN EL ESTADO

• Niñas y niños de las cuatro regiones ahora tienen espacios dignos y seguros.

Con más de 450 obras de modernización, equipamiento y construcción de escuelas, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, consolida una educación sin límites en San Luis Potosí, mediante espacios escolares dignos, funcionales y seguros, en beneficio directo de 63 mil 660 alumnas y alumnos, así como de las comunidades educativas en todo el territorio potosino.

En educación básica, el Gobernador informó que se realizaron acciones de rehabilitación y construcción de planteles en municipios de las cuatro regiones del Estado, con obras emblemáticas como la primaria Ignacio Zaragoza en Xilitla; la primaria Amina Madera Lauterio en Cedral; la secundaria Julián Carrillo en Cárdenas; la primaria Jorge Pasquel Casanueva en El Naranjo; la primaria Alberto Carreras Torres en Santa María del Río, y la construcción de la secundaria Valle de la Palma en Soledad de Graciano Sánchez.

Asimismo, en educación media superior y superior se concretaron importantes proyectos, como la construcción del EMSaD número 32, la conclusión del EMSaD número 31 en Villa de Reyes, la entrega de mobiliario y equipo de cómputo, además de obras en instituciones como el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles y la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Matlapa, beneficiando a 22 mil 046 estudiantes. Destacó también la consolidación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la entidad, con carreras enfocadas en nuevas tecnologías e inteligencia artificial.