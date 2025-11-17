29.2 C
San Luis Potosí
ESTADO

RICARDO GALLARDO FORTALECE EL ALTIPLANO CON NUEVAS CARRETERAS

By Redacción
93
lunes, noviembre 17, 2025

• El Gobernador del Estado entregó a los habitantes del altiplano la modernización de la carretera Villa de Arista-Moctezuma, impulsando la movilidad y la economía de la región.
• Además, el mandatario anunció el proyecto “Altiplano Sin Límites”, el cual contempla la construcción de una nueva carretera moderna, amplia y segura que conectará los municipios de Moctezuma, Venado y Charcas hasta llegar a Matehuala.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, inauguró la ampliación y modernización de la Carretera Villa de Arista–Moctezuma, proyecto que brinda una movilidad sin límites, seguridad y ahorro en tiempos de traslados de transportistas, agricultores, estudiantes, habitantes y turistas en sus 23.4 kilómetros de longitud, dos carriles y acotamientos, cuyo monto de inversión ascendió a los 466 millones de pesos.
Ricardo Gallardo destacó que su Gobierno mantiene la visión de seguir mejorando la infraestructura carretera de las cuatro regiones del Estado en beneficio de las y los potosinos, quienes ahora cuentan con más rutas alternas que conectan a los municipios y a sus respectivas comunidades, contabilizando, al momento, más de 120 carreteras y caminos construidos en lo que va de su sexenio.
“Seguiremos fortaleciendo la movilidad regional e impulsando la actividad agrícola y comercial porque en este Gobierno los cambios positivos son para todas y todos”, expresó el Mandatario.
De igual forma, el Gobernador del Estado anunció el proyecto “Altiplano Sin Límites”, el cual contempla la construcción de una nueva carretera moderna, amplia y segura que conectará los municipios de Moctezuma, Venado y Charcas hasta llegar a Matehuala, además de la rehabilitación del camino de Villa de Arista a la Carretera 57.
Este plan contará con una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos, reiterando el compromiso de la Administración Estatal con el desarrollo sustentable, la conectividad y la competitividad del Altiplano potosino.
Además, Ricardo Gallardo Cardona llevó el programa de “Seguridad Alimentaria” a las familias de Villa de Arista, quienes ahora cuentan con productos de la canasta básica con los que pueden ahorrar en su economía familiar.

