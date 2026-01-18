9.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

RICARDO GALLARDO FORTALECE APOYOS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA

By Redacción
115
spot_img
domingo, enero 18, 2026

* El Gobernador del Estado confirmó la ampliación del programa de Seguridad Alimentaria, más obras de infraestructura y renovación del transporte público.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, inició el año con un paquete de inversiones en infraestructura, programas sociales y movilidad, al comenzar la modernización de las unidades de transporte urbano, el arranque de la reconstrucción de las laterales de la carretera 57, obras para el Altiplano y el anuncio de la ampliación de MetroRed y de los programas de Seguridad Alimentaria y Visitando Corazones, el rescate de productores de frijol, y “Enchúlame tu Colonia”.
El Jefe de Gobierno Estatal detalló que el 2026 será el mejor año para San Luis Potosí, ya que se ampliará la Seguridad Alimentaria con productos de limpieza del hogar, además de que se incluirá a más familias de las cuatro regiones, sumado a que el programa de salud casa por casa “Visitando Corazones llegará a más municipios, además de que se amplió el servicio para la esterilización de mascotas de forma gratuita.
Ricardo Gallardo también destacó que se lanzarán nuevas rutas de MetroRed de Tamazunchale a Ciudad Valles, de Rioverde a Ciudad Fernández y en Soledad de Graciano Sánchez que llegará a Enrique Estrada y al Aeropuerto Internacional, con lo que se consolidará una movilidad sin límites a favor del desarrollo y dinamismo del Estado.
Además del arranque de la rehabilitación de las laterales de la carretera 57, anunció el programa “Enchúlame tu Colonia”, con el cual se intervendrán las primeras 100 colonias durante este año, garantizando pavimentación, alumbrado, drenaje y reparación de calles, además del megapuente en Circuito Potosí y Bulevar Valle de los Fantasmas que está por concluirse, sumado a una inversión histórica para Infraestructura.
El mandatario reiteró que su compromiso es no detener el ritmo de cambio y consolidar a San Luis Potosí como uno de los estados más seguros y con mayor calidad de vida de todo México.

Artículo anterior
FINANCIAMIENTO DIRECTO QUE FORTALECE A LAS FAMILIAS POTOSINAS
Artículo siguiente
RESPALDO A LA MOVILIDAD DE LAS FAMILIAS EN CIUDAD VALLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.