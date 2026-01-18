RICARDO GALLARDO FORTALECE APOYOS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA

* El Gobernador del Estado confirmó la ampliación del programa de Seguridad Alimentaria, más obras de infraestructura y renovación del transporte público.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, inició el año con un paquete de inversiones en infraestructura, programas sociales y movilidad, al comenzar la modernización de las unidades de transporte urbano, el arranque de la reconstrucción de las laterales de la carretera 57, obras para el Altiplano y el anuncio de la ampliación de MetroRed y de los programas de Seguridad Alimentaria y Visitando Corazones, el rescate de productores de frijol, y “Enchúlame tu Colonia”.

El Jefe de Gobierno Estatal detalló que el 2026 será el mejor año para San Luis Potosí, ya que se ampliará la Seguridad Alimentaria con productos de limpieza del hogar, además de que se incluirá a más familias de las cuatro regiones, sumado a que el programa de salud casa por casa “Visitando Corazones llegará a más municipios, además de que se amplió el servicio para la esterilización de mascotas de forma gratuita.

Ricardo Gallardo también destacó que se lanzarán nuevas rutas de MetroRed de Tamazunchale a Ciudad Valles, de Rioverde a Ciudad Fernández y en Soledad de Graciano Sánchez que llegará a Enrique Estrada y al Aeropuerto Internacional, con lo que se consolidará una movilidad sin límites a favor del desarrollo y dinamismo del Estado.

Además del arranque de la rehabilitación de las laterales de la carretera 57, anunció el programa “Enchúlame tu Colonia”, con el cual se intervendrán las primeras 100 colonias durante este año, garantizando pavimentación, alumbrado, drenaje y reparación de calles, además del megapuente en Circuito Potosí y Bulevar Valle de los Fantasmas que está por concluirse, sumado a una inversión histórica para Infraestructura.

El mandatario reiteró que su compromiso es no detener el ritmo de cambio y consolidar a San Luis Potosí como uno de los estados más seguros y con mayor calidad de vida de todo México.