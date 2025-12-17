RICARDO GALLARDO FORTALECE ACCIONES A FAVOR DE LA SALUD DE LAS FAMILIAS

• La suma de San Luis Potosí al modelo federal de IMSS-Bienestar, fortaleció la capacidad estatal para impulsar acciones epidemiológicas y sociales.

San Luis Potosí avanza con una salud sin límites, resultado de una política estatal que atiende a las y los potosinos de las cuatro regiones, destacó el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, tras resaltar que con la federalización del sistema IMSS-Bienestar, la Entidad se enfocó en llevar la salud a los hogares con las 11 clínicas rosas y el programa Visitando Corazones que lleva servicios de salud gratuitos y medicamentos directamente a los hogares.

El Gobernador potosino detalló que en salud se incluyen acciones para la detección temprana de enfermedades, fortalecimiento de redes comunitarias y atención especializada, sumado al programa de seguridad alimentaria que contribuye a la nutrición adecuada de las familias.

Ricardo Gallardo resaltó que, en salud pública, se instalaron los 59 Comités Municipales de Salud y se realizaron 8 mil talleres comunitarios, beneficiando a 141 mil personas, además de que se brindaron 1 mil 965 atenciones de colposcopía en 45 municipios y se formalizó una alianza con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) para desarrollar una herramienta de inteligencia artificial para la interpretación de mastografías.

Las sesiones de hemodiálisis aumentaron con 40 mil 625 sesiones en ocho unidades médicas, además de 18 campañas de cirugías extramuros, beneficiando a 110 pacientes de 23 municipios, mientras que el Centro Estatal de Trasplantes realizó 172 trasplantes y la Comisión Estatal para la protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) emitió 26 mil 148 dictámenes y atendió 239 denuncias ciudadanas, entre muchas otras acciones.