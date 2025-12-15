RICARDO GALLARDO ES EL SEGUNDO GOBERNADOR MEJOR EVALUADO DEL PAÍS

• El potosino es el mandatario estatal mejor evaluado de la región bajío–occidente.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene en los primeros lugares del ranking nacional de aceptación ciudadana elaborado por Consulta Mitosfky y en la evaluación del mes de noviembre subió su puntaje con respecto al mes anterior para colocarse en el segundo lugar con 55.8 puntos porcentuales.

Consulta-Mitofsky, una de las empresas sobre análisis de opinión pública más importante de América, destacó que Ricardo Gallardo se ubica solo por debajo de Mara Lezama, Gobernadora de Yucatán y que el potosino es el mandatario estatal mejor evaluado de la región bajío–occidente.

En los históricos de este ejercicio demoscópico se ha mantenido en los tres primeros lugares, casi desde que inició su administración en el 2021; destacando los primeros lugares del ranking que este año obtuvo en el mes de mayo; el segundo lugar en enero, febrero, marzo, abril y septiembre y el tercero en los meses de junio, agosto y octubre.

La calificación otorgada por las y los potosinos al Gobernador Ricardo Gallardo, se atribuye a la serie de acciones estratégicas impulsadas por su Gobierno, entre las que destacan el fortalecimiento de la infraestructura, la atracción de inversión extranjera, la implementación de programas sociales, así como una política de cercanía con la ciudadanía.

En el ámbito del desarrollo urbano y económico, San Luis Potosí ha registrado un crecimiento sostenido, gracias al trabajo de Gallardo Cardona que ha logrado que el estado se haya posicionado como un referente nacional de políticas exitosas.