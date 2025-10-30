RICARDO GALLARDO ENTREGARÁ EN BREVE SUPERCARRETERA ARISTA–MOCTEZUMA

• Con una inversión de 500 millones de pesos, la nueva carretera generará una movilidad sin límites, además de fortalecer el comercio, la agricultura y el desarrollo de las familias.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que en breve entregará la supercarretera Villa de Arista–Moctezuma, una obra que impulsará una movilidad sin límites, con una inversión estatal de 500 millones de pesos que amplia y moderniza uno de los principales ejes de conexión de la región.

El Mandatario Estatal destacó que este año se han invertido más de 5 mil millones de pesos en infraestructura, para lograr que San Luis Potosí tenga la mejor conectividad del país, y detalló que esta obra en el Altiplano tiene una longitud de 23 kilómetros y una ampliación de hasta 12 metros de ancho y en algunos tramos contará con moderna iluminación led, así como carriles amplios y seguros.

Ricardo Gallardo destacó que la supercarretera de Arista a Moctezuma se suma a otros grandes proyectos como la modernización de la carretera Ahualulco–Zacatecas y la nueva autopista a Matehuala, consolidando un circuito logístico que impulsa el comercio, la agricultura, la inversión y el turismo en el norte del estado.

Asimismo, subrayó que estas obras generan oportunidades de crecimiento y desarrollo para comunidades de Moctezuma, Villa de Arista, Ahualulco, Charcas y Venado, para seguir avanzando hacia un futuro sin límites, finalizó.