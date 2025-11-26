RICARDO GALLARDO ENTREGA TERRENOS Y ESCRITURAS A FAMILIAS DE LA REGIÓN MEDIA

• Con el programa “Tu Casa Tu Apoyo”, el Gobernador de San Luis Potosí entregó lotes a beneficiarios de Ciudad Fernández y Rioverde para garantizarles un patrimonio seguro y digno.

• Anunció la rehabilitación del bulevar Ferrocarrilero, con una inversión pública cercana a los 200 millones de pesos a iniciar en enero próximo.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, llevó el programa “Tu Casa Tu Apoyo” a beneficiarios de Ciudad Fernández y Rioverde, entregándoles certificados de lotes para que puedan construir una vivienda digna y segura.

En un ambiente festivo y de esperanza social, el Gobernador del Estado compartió que, en esta primera etapa, se entregarán 250 terrenos escriturados en cada municipio, para, así, llegar a la meta de más de 5 mil lotes para faamilias necesitadas de una casa en Ciudad Fernández, Rioverde y los demás municipios de la región Media del Estado, posteriormente, informó el Mandatario, se entregarán los materiales necesarios para construir las viviendas, lo que representa la segunda etapa del proyecto estatal.

De igual forma, Ricardo Gallardo anunció la rehabilitación total del bulevar Ferrocarrilero, el cual cruza los municipios de Ciudad Fernández y Rioverde, lo que mejorará la movilidad y conectividad entre ambas demarcaciones para beneficiar a su población, destinando una inversión de 200 millones de pesos e iniciando el proyecto en enero del 2026, además de contemplar la instalación de la RedMetro con rutas que recorran colonias de ambos municipios.

Finalmente, el Gobernador de San Luis Potosí llevó también el programa de “Apoyo Alimentario”, con el que las familias de Ciudad Fernández y Rioverde podrán salir del rezago social y la desigualdad económica al tener ahorro en sus gastos del hogar.