ESTADO

RICARDO GALLARDO ENTREGA PRELIBERACIONES A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

By Redacción
lunes, agosto 25, 2025

• El Gobernador del Estado entrega la preliberación a 328 personas privadas de la libertad, del Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, como parte de la política de reinserción social sin límites.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, reafirmó su compromiso de construir un Estado con justicia social y oportunidades sin límites, al otorgar la preliberación a 328 personas privadas de la libertad incluyendo a 28 mujeres y 300 hombres, del Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila.
Con la esperanza de un mejor futuro junto a sus familias en una nueva oportunidad de vida, las y los beneficiarios de esta política de reinserción social sin límites agradecieron al Mandatario Estatal, quien, a su vez, resaltó que «creemos que las personas si deben de tener segundas oportunidades, ya que es parte del proceso de cambiar de un ser humano para poderse integrar a la sociedad».
Ricardo Gallardo enfatizó que un San Luis Potosí sin límites también significa dar esperanza a quienes más lo necesitan, incluso a aquellas personas que alguna vez se equivocaron a veces por falta de oportunidades y que ahora están dispuestos a reencausar su camino, por lo que resaltó que el Gobierno Estatal los espera con una amplia bolsa de trabajo y apoyos para que puedan emprender un negocio, con respaldo del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide).
Esta política de reinserción social sin límites que impulsa la administración estatal fue resultado de la coordinación con el Poder Judicial del Estado, la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), que generaron las condiciones jurídicas y sociales necesarias para que quienes hoy reciben este beneficio puedan reincorporarse de manera positiva a la sociedad.
Cabe señalar que como parte de estas acciones, en el penal de La Pila se han mejorado las condiciones de operación con módulos de identificación, filiación y certificación médica, áreas específicas de aduana para ingresos y liberaciones con celdas separadas para hombres y mujeres, circuito cerrado de cámaras, consultorio médico y sistemas modernos de control.

