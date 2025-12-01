RICARDO GALLARDO ENTREGA MAQUINARIA Y APOYOS A PRODUCTORES POTOSINOS

• El Gobernador de San Luis Potosí anunció que duplicará estos beneficios para el 2026 y 2027, consolidando el cambio sostenible en el sector agropecuario de las cuatro regiones del Estado

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, reafirmó su compromiso con el desarrollo del campo potosino mediante una segunda entrega de nuevo equipamiento, herramientas e implementos destinados a fortalecer las actividades de ganaderos y agricultores de las cuatro regiones del Estado.

Ricardo Gallardo Cardona, destacó que, desde el inicio de su administración, se ha impulsado de manera decidida a quienes trabajan la tierra, garantizando apoyos directos, sin intermediarios, que permiten optimizar los recursos y mejorar la calidad del producto final; además, el Mandatario Estatal anunció el apoyo a este sector no solo continuará, sino que se duplicará durante el 2026 y 2027, con el objetivo de que en los años venideros se refleje un cambio profundo y sostenible en el campo potosino.

En esta ocasión, con una inversión de más de 4 millones de pesos, se beneficiaron a 17 asociaciones ganaderas adheridas a la Unión Ganadera Regional de San Luis Potosí, a quienes se les entregó paneles ganaderos, tanques nodrizas, puertas ganaderas, molinos, básculas, chutes, desgranadoras, prensas, remolques hidráulicos y demás herramientas con las que los beneficiaron podrán modernizar sus procesos de producción y elevar sus estándares de calidad y entrega.

El Gobernador de San Luis Potosí enfatizó que esta visión integral permitirá generar mejores oportunidades de empleo y arraigo en las comunidades rurales, evitando así la separación de familias que se ven obligadas a migrar en busca de mejores condiciones de vida. Con estas acciones, el Gobierno del Estado consolida una política de respaldo histórico al sector agropecuario, impulsando el bienestar y la estabilidad económica de miles de familias potosinas.