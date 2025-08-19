RICARDO GALLARDO ENTREGA ÁREA DEPORTIVA A FAMILIAS DE 3 MUNICIPIOS

• Más de 20 mil habitantes de Soledad, Villa de Pozos y la capital disfrutarán de nuevo parque recreativo al estar ubicado en los límites de estos tres municipios.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, inauguró en la colonia Villas del Sol de Soledad de Graciano Sánchez un moderno Parque Urbano y una Purificadora gratuita dentro del mismo espacio recreativo, con lo que se transforma la calidad de vida de cerca de 20 mil habitantes de tres municipios, al ubicarse en los límites de Soledad, capital y Villa de Pozos y que además dará acceso al agua purificada sin costo, mejorando el entorno e impulsando la seguridad y la plusvalía para la zona.

Gallardo Cardona, acompañado del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, destacó que su Gobierno impulsa un trabajo sin límites en cada rincón del Estado, trabajando de la mano con los municipios para rescatar espacios públicos, garantizar servicios esenciales y atender a la gente, por ello recordó que se impulsan 150 unidades deportivas en la zona metropolitana y se arrancará el Tangamanga 3 en Soledad.

El Parque Urbano cuenta con cancha deportiva equipada con butacas, trotapista, juegos infantiles sobre pasto sintético, un módulo de usos múltiples y moderno sistema de iluminación LED y la integración de la purificadora gratuita atiende desde el primer día una necesidad básica de las y los soledenses con agua de calidad al alcance de todas y todos.

Durante la inauguración, el alcalde resaltó que la gente de Soledad tiene que tener instalaciones dignas y hoy ese sueño es una realidad, además de un plus al contar con una purificadora con cuatro garrafones por semana por familia, por lo que agradeció el apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo.