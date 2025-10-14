RICARDO GALLARDO ENTREGA APOYOS EN AXTLA, ARRIBAN CAMIONES CON ELECTRODOMÉSTICOS

• De forma inmediata el Gobernador del Estado envía a la huasteca 40 camiones con estufas y refrigeradores para familias que perdieron su patrimonio.

• En Axtla, entregó a las familias del barrio San Miguel apoyos alimentarios y paquetes de limpieza.

• En Matlapa, supervisó estrategia de atención a familias afectadas en ese municipio.

Para continuar atendiendo de manera directa a las familias afectadas por las recientes lluvias en la Huasteca potosina, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó apoyos alimentarios y paquetes de limpieza y desinfección en el barrio San Miguel del municipio de Axtla de Terrazas.

Además, arribaron 40 camiones con electrodomésticos que el Gobierno estatal entregará a las familias afectadas.

El Mandatario Estatal también encabezó una reunión emergente de atención con autoridades locales de Matlapa, dónde anunció 60 apoyos de 20 mil pesos para las casas más afectadas y 30 paquetes de estufa, colchón, y enseres básicos, para casas con daños menores, de acuerdo al censo del ayuntamiento.

Acompañado de autoridades estatales, incluido el Secretario General de Gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez, el Mandatario Potosino reiteró que el respaldo a las familias potosinas será permanente con acciones de atención médica, saneamiento, fumigación y prevención de enfermedades derivadas de esta emergencia.

Finalmente refrendó el trabajo coordinado con las dependencias estatales, el Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal, Protección Civil y los ayuntamientos, para continuar con las acciones de rescate, limpieza y rehabilitación de caminos y viviendas.