RICARDO GALLARDO ENTREGA 3 MIL LOTES GRATUITOS A FAMILIAS EN CIUDAD VALLES

• El Gobernador de San Luis Potosí hace justicia social a familias que no poseen casa propia.

En un hecho histórico para las familias de la Huasteca, el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, entregó terrenos gratuitos en el fraccionamiento Plátanos de Ciudad Valles, como parte del programa “Tu Casa, Tu Apoyo”, con el que garantiza vivienda digna a más de tres mil familias que durante años no tuvieron acceso a créditos hipotecarios o de Infonavit.

El Mandatario Estatal destacó que este esfuerzo responde a un acto de justicia social, porque nadie se debe quedar atrás y reafirmó su compromiso para que todas y todos los que no tienen una casa en Ciudad Valles puedan tener su propio patrimonio con el respaldo sin límites del Gobierno del Estado, iniciando con tres mil lotes y avanzando con más, cómo resultado de la coordinación de diferentes dependencias y el ayuntamiento de Ciudad Valles.

En medio del júbilo de mujeres y hombres de diferentes edades, y diversos oficios y trabajos, Gallardo Cardona anunció que el programa contempla varias etapas, iniciando con la entrega de lotes, seguida por paquetes de materiales de construcción y culminando con la entrega gratuita de escrituras, garantizando así certeza jurídica y patrimonial para las familias beneficiarias.

Asimismo, el Gobernador subrayó que la urbanización de la zona estará acompañada de servicios básicos, alumbrado y conectividad, con la intención de crear una comunidad unida y moderna, y adelantó que la meta para 2025 y 2026 es alcanzar la entrega de 30 mil lotes con material de construcción en todo el Estado, de las cuales ya se han concretado 5 mil 700 en la capital y 3 mil ahora en Ciudad Valles.