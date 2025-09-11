24.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

RICARDO GALLARDO ENTREGA 3 MIL LOTES GRATUITOS A FAMILIAS EN CIUDAD VALLES

By Redacción
64
spot_img
jueves, septiembre 11, 2025

• El Gobernador de San Luis Potosí hace justicia social a familias que no poseen casa propia.

En un hecho histórico para las familias de la Huasteca, el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, entregó terrenos gratuitos en el fraccionamiento Plátanos de Ciudad Valles, como parte del programa “Tu Casa, Tu Apoyo”, con el que garantiza vivienda digna a más de tres mil familias que durante años no tuvieron acceso a créditos hipotecarios o de Infonavit.
El Mandatario Estatal destacó que este esfuerzo responde a un acto de justicia social, porque nadie se debe quedar atrás y reafirmó su compromiso para que todas y todos los que no tienen una casa en Ciudad Valles puedan tener su propio patrimonio con el respaldo sin límites del Gobierno del Estado, iniciando con tres mil lotes y avanzando con más, cómo resultado de la coordinación de diferentes dependencias y el ayuntamiento de Ciudad Valles.
En medio del júbilo de mujeres y hombres de diferentes edades, y diversos oficios y trabajos, Gallardo Cardona anunció que el programa contempla varias etapas, iniciando con la entrega de lotes, seguida por paquetes de materiales de construcción y culminando con la entrega gratuita de escrituras, garantizando así certeza jurídica y patrimonial para las familias beneficiarias.
Asimismo, el Gobernador subrayó que la urbanización de la zona estará acompañada de servicios básicos, alumbrado y conectividad, con la intención de crear una comunidad unida y moderna, y adelantó que la meta para 2025 y 2026 es alcanzar la entrega de 30 mil lotes con material de construcción en todo el Estado, de las cuales ya se han concretado 5 mil 700 en la capital y 3 mil ahora en Ciudad Valles.

Artículo anterior
SOLEDAD GARANTIZA ORDEN Y REGULACIÓN DE COMERCIOS Y CENTROS NOCTURNOS CON OPERATIVOS CONSTANTES
Artículo siguiente
Pekín avisa de que “protegerá sus intereses” ante plan de México de gravar autos chinos
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.