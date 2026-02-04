RICARDO GALLARDO ENCHULA LA COLONIA JUAN SARABIA

• Quedaron atrás las paredes grafiteadas, las áreas verdes convertidas en basurales y las calles a oscuras e intransitables que produjo el olvido de décadas de la maldita herencia.

Luego de 30 años de olvido por parte de la maldita herencia, la colonia Juan Sarabia luce hoy una fisonomía renovada tras la llegada del programa “Enchúlame la Colonia”. El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó una intensa jornada de rehabilitación integral en este sector de la capital, que hasta hace unos días se caracterizaba por calles fracturadas por baches, áreas verdes convertidas en basureros y una infraestructura urbana sumida en el deterioro.

El mandatario estatal subrayó que este esfuerzo busca transformar entornos anteriormente hostiles —marcados por el grafiti y la inseguridad— en espacios funcionales para la convivencia familiar, reforzados además por patrullajes preventivos de la Guardia Civil Estatal

La intervención no se limitó a la limpieza superficial. Equipos operativos desplegaron acciones de bacheo, modernización del alumbrado público, desazolve de drenajes y la recuperación total de parques mediante la instalación de juegos infantiles.

Gallardo Cardona recordó que estas acciones se enmarcan en una estrategia para dignificar las colonias históricamente olvidadas, que padecieron por años la inseguridad, la falta de infraestructura y servicios básicos, por lo que informó que durante 2026 se intervendrán 100 colonias de la capital, 50 en Villa de Pozos y 50 en Soledad de Graciano Sánchez, además de que el próximo año la meta se ampliará a 200 más, demostrando una vez más el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí.