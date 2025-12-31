RICARDO GALLARDO DETONA A SAN LUIS POTOSÍ COMO DESTINO TURÍSTICO

* El Gobernador del Estado promueve a la Entidad a nivel internacional con más conectividad lo que genera mayor derrama económica.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, ha consolidado al Estado en materia turística, resultado de una estrategia turística, que permitió una afluencia en el último año de 2.2 millones de visitantes y un incremento del 3.9 por ciento, gracias a proyectos de movilidad como MetroRed en Ciudad Valles y el plan de la Riviera Huasteca que proyectará a la Entidad a nivel mundial.

El Gobernador del Estado dio a conocer que estas cifras serán superadas gracias al impulso de la Feria Nacional Potosina 2025, Xantolo en tu Ciudad, además de la Villa Navideña y las múltiples actividades que actualmente se realizan en las cuatro regiones con motivo de las fiestas decembrinas, respaldado con los operativos interinstitucionales para mantener la paz y la tranquilidad, reafirmando la confianza de turistas nacionales y extranjeros.

Como parte del fortalecimiento turístico, Ricardo Gallardo recordó la mejora en la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga con nuevas rutas hacia Monterrey, Querétaro, el AIFA-CDMX, Atlanta y Houston, impulsando el desarrollo económico y la llegada de visitantes, además de proyectos como las Rutas de Haciendas y la Ruta Religiosa en Santa María Acapulco, además de programas de imagen urbana y promoción en diversos municipios.

Finalmente, el Mandatario potosino resaltó la capacitación que se llevó a cabo en beneficio de mil 620 prestadores de servicios turísticos, acreditación a guías de turistas y consolidación de la presencia de San Luis Potosí en foros nacionales e internacionales como el Tianguis Turístico y el Concours Mondial de Bruxelles, además de ser sede de grandes eventos, producciones audiovisuales y actividades culturales, generando empleos temporales y una importante derrama económica.