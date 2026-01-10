RICARDO GALLARDO DESTACA TRABAJO COORDINADO CON GUANAJUATO

• El Mandatario Estatal reconoció a la Gobernadora Libia Dennisse García Muñoz Ledo, por el trabajo que ha permitido avanzar 80% en la recuperación de la seguridad de la zona.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó los resultados obtenidos en materia de seguridad gracias al trabajo coordinado con el Gobierno de Guanajuato que encabeza la Libia Dennisse García Muñoz Ledo, con quien ha fortalecido los operativos conjuntos que han permitido una pacificación del 80 por ciento, luego de intervenir diferentes municipios colindantes.

Explicó que la firma del convenio entre ambas entidades generó un trabajo sin límites de la Fiscalía de San Luis Potosí en operativos dentro de territorio guanajuatense, lo que permitió más de 60 detenciones relevantes y la desarticulación de rutas delictivas.

Ricardo Gallardo recordó que, gracias a esta estrategia, San Luis Potosí ya es el sexto Estado más seguro del país, por lo que refrendó la meta de alcanzar el tercer lugar nacional, para lo que el Gobierno estatal incrementó la inversión en seguridad a más de 6 mil 700 millones de pesos, además de continuar con el fortalecimiento de la Guardia Civil Estatal, con la incorporación de nuevos agentes formados en la academia.

Finalmente, el Gobernador potosino reconoció el liderazgo de la Gobernadora García Muñoz Ledo, a quien calificó como una pieza clave en la construcción de paz en Guanajuato y en el fortalecimiento de la estabilidad laboral, tras resaltar que la alianza interestatal seguirá consolidándose para garantizar más seguridad y mejores condiciones de vida para las familias.