RICARDO GALLARDO CUMPLE: PLACAS MUNDIALISTAS EN 500 PESOS

• San Luis Potosí, es el primer estado del país en poner en circulación placas conmemorativas del Mundial de Futbol 2026 autorizadas por la Federación, con un tiraje inicial de 30 mil unidades.

Con el respaldo del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, a través de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), San Luis Potosí, se convirtió en el primer estado del país en lanzar a circulación placas mundialistas autorizadas por la Federación rumbo a la Copa del Mundo 2026, la cual cuenta con un primer tiraje de 30 mil placas disponibles para las y los potosinos interesados en portar este distintivo conmemorativo.

El mandatario estatal adquirió la primera placa mundialista a nivel nacional, marcando el arranque oficial de su distribución y posicionando a la entidad como pionera en esta iniciativa. Las placas tendrán un costo de recuperación de 500 pesos y estarán disponibles en las cuatro regiones del Estado, garantizando un acceso equitativo para la ciudadanía.

La titular de la dependencia Ariana García Vidal, informó que, para facilitar el proceso, la Secretaría de Finanzas, habilitará un formulario en su página oficial donde las y los interesados podrán registrar su solicitud, lo que permitirá organizar la distribución por zonas. Con acciones innovadoras y un impulso sin límites, el cambio se vive y se siente en San Luis Potosí al ofrecer servicios modernos que fortalecen la identidad y el entusiasmo rumbo al Mundial 2026.