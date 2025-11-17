RICARDO GALLARDO CUMPLE A LA UASLP Y ENTREGA MAS DE 206 MILLONES

• El Gobernador del Estado otorgó a la Máxima Casa de Estudios recursos por 206 millones de pesos, con el que da cumplimiento total del convenio financiero 2025.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, entregó este lunes recursos por 206 millones 155 mil 546 pesos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), como parte del convenio de colaboración que garantiza la continuidad de las actividades académicas y administrativas.

El mandatario estatal destacó que estas aportaciones forman parte del compromiso permanente con la educación superior pública, la ciencia y la formación de profesionales potosinos, al reafirmar el apoyo sin límites a la UASLP.

Recordó que el convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la institución educativa establece un calendario durante todo el año, mismo que ha sido atendido puntualmente gracias a la coordinación entre las Secretarías General de Gobierno, de Finanzas y las autoridades universitarias.

Gallardo Cardona reiteró su respeto absoluto a la autonomía universitaria y señaló que este apoyo se autorizó con plena conciencia del papel que juega la UASLP en el desarrollo educativo, científico y social de todo el estado.