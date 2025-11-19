18.5 C
San Luis Potosí
RICARDO GALLARDO CONSOLIDÓ UNA MOVILIDAD SIN LÍMITES CON METRORED

martes, noviembre 18, 2025

• El sistema que lanzó el Gobernador ya posiciona a San Luis como líder en movilidad y por tener el mejor transporte público de todo México.

El Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, resaltó que San Luis Potosí es ejemplo a nivel nacional por consolidar una movilidad sin límites, con la puesta en operación y ampliación del sistema de transporte MetroRed para la zona metropolitana y Ciudad Valles, que alcanza cerca de 16 millones de viajes desde su puesta en operación, además de que contribuyó a que la entidad fuera reconocida por tener el mejor transporte público de todo México.
El Jefe de Gobierno Estatal destacó que actualmente el sistema MetroRed, opera cuatro líneas en la zona metropolitana y dos rutas eléctricas en Ciudad Valles, todas completamente gratuitas, lo que ha representado un ahorro para las familias de más de 196 millones de pesos, con impacto a estudiantes, personas adultas mayores, trabajadores y personas con discapacidad.
Además, Ricardo Gallardo, enfatizó que este servicio gratuito contribuye a la sustentabilidad, gracias a la incorporación de autobuses 100 por ciento eléctricos en la Huasteca y anunció que próximamente se impulsará una nueva ruta de Tamazunchale a Ciudad Valles, pasando por los municipios más importantes, con lo que se apuntalará el desarrollo económico y turístico de toda la región.
Finalmente, el Gobernador de la Entidad, recordó que estos esfuerzos, así como el apoyo sin límites a las y los taxistas y al transporte público, créditos para concesionarios, así como MiPase para estudiantes y el transporte gratuito para personas adultas mayores y con discapacidad, resultaron en que la encuesta nacional “¿Qué tal el transporte público en tu Estado?” de polls.mx, reconoció a San Luis Potosí con la calificación más alta de todo México.

