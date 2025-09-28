RICARDO GALLARDO CONSOLIDA EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA HUASTECA

* Empresarios respaldan los avances en inversión, empleo y diversificación productiva impulsados por el Gobierno Estatal.

En Tamazunchale, durante la presentación del Cuarto Informe de Resultados, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona refrendó el compromiso con el desarrollo de la Huasteca, donde empresarios de distintos sectores reconocieron que las políticas económicas de su administración han generado estabilidad y nuevas oportunidades de inversión para la región.

Mario Monroy, de Grupo GUSI en Tamuín, subrayó que el trabajo del Gobierno Estatal ha permitido dar certeza a las empresas para crecer y generar empleos. En la misma línea, René Alberto Castillo, de Grupo Vencedor, destacó que los beneficios de estas acciones ya son palpables en toda la Huasteca, mostrando el alcance sin límites de la gestión Estatal en la promoción del desarrollo económico.

Por su parte, David Medina Avendaño, empresario vallense, resaltó la colaboración entre el sector público y privado que se traduce en más opciones laborales, mientras que Bluse Espinosa, de Ensacar México, señaló que su compañía alcanzó un crecimiento de más del 150 por ciento en los últimos dos años gracias al entorno favorable generado en la región.

Finalmente, Francisco Hernández Luna, de Coca Cola Femsa en Tamazunchale, reconoció que las iniciativas estatales fortalecen las expectativas de expansión en los próximos años. Con estos resultados, la Huasteca se consolida como pieza clave.