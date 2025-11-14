24.4 C
San Luis Potosí
ESTADO

RICARDO GALLARDO CONSOLIDA APOYO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SIN LÍMITES

viernes, noviembre 14, 2025

• El Gobernador del Estado impulsa el desarrollo deportivo con más espacio y apoyo sin límites a las y los atletas.

San Luis Potosí es un punto de referencia por el apoyo sin límites al deporte, destacó el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, quien ha impulsado obras emblemáticas como la Arena Potosí, el campo de béisbol de Moctezuma y el Potosí Baseball Park en el parque Tangamanga I, sumado a los apoyos económicos y estímulos a las y los atletas y unidades deportivas en diversos municipios de las cuatro regiones.
El Gobernador del Estado puntualizó que se cuenta con proyectos de nuevas unidades deportivas en Lagunillas, Xilitla y Aquismón, así como otras que se iniciarán en otros municipios, la rehabilitación de espacios en Matehuala, Escalerillas y Charcas, las áreas para mascotas y para la niñez en los Tangamanga I y las Camelias, además del proyecto del Tangamanga III, que será una realidad para el municipio de Soledad.
Además de estas importantes obras deportivas y de recreación, el Gobernador Ricardo Gallardo destacó el parque lineal de Rioverde, la unidad deportiva de Tierra Nueva, y el Parque Lineal “Providencia” en Soledad de Graciano Sánchez, un corredor que une a cinco colonias y a miles de familias en un entorno seguro, moderno y lleno de vida.
El respaldo al deporte, también se ha visto en la participación de San Luis Potosí en las Olimpiadas Nacionales Conade 2025, donde la delegación potosina obtuvo 120 medallas y resultados en los Juegos Paranacionales, donde consiguieron 56 preseas, mucho de ello resultado de que Ricardo Gallardo incrementó los estímulos a deportistas con premios de 33 mil pesos por medalla de oro, 22 mil 500 por plata y 10 mil por bronce.

