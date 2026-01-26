RICARDO GALLARDO CIERRA 2025 COMO EL SEGUNDO GOBERNADOR MEJOR EVALUADO DE MÉXICO

• El mandatario potosino se mantuvo durante todo el año en el «top 3» de aceptación ciudadana.

Al cierre del 2025, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se consolidó como una de las figuras políticas con mayor respaldo popular en el país, de acuerdo con la más reciente evaluación de la encuestadora Mitofsky, difundida por el diario El Economista

El mandatario alcanzó en diciembre una aprobación del 55.9 por ciento, posicionándose como el segundo mejor calificado a nivel nacional y el líder indiscutible en la región del Bajío.

El éxito de Gallardo Cardona en los índices de aprobación no es un evento aislado, sino el resultado de una tendencia de estabilidad que ha marcado su administración desde 2021.

A lo largo de todo el 2025, el potosino no abandonó el podio de los tres mejores gobernantes de México ocupando el primer lugar en el mes de mayo; segundo lugar durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, septiembre, noviembre y diciembre y tercer lugar en junio, agosto y octubre.

La alta calificación otorgada por las y los potosinos es en respuesta a una estrategia que combina el desarrollo de infraestructura moderna con apoyos sociales, lo que ha dado como resultado el crecimiento sostenido de San Luis Potosí en lo económico y lo social.

Con estos resultados, San Luis Potosí inicia el 2026 bajo un liderazgo fortalecido, proyectando una imagen de estabilidad y dinamismo que resuena en todo el país