San Luis Potosí
ESTADO

RICARDO GALLARDO CARDONA LIDERA RANKINGS NACIONALES EN TRANSPORTE Y OBRA PÚBLICA: RUBRUM

By Redacción
viernes, enero 23, 2026

• El Gobernador de San Luis Potosí obtiene calificaciones aprobatorias en todos los rubros evaluados y se consolida como uno de los mandatarios mejor evaluados del país.

El desempeño del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha sido ratificado con calificaciones aprobatorias en la más reciente evaluación realizada por la empresa RUBRUM correspondiente al mes de enero. Los resultados sitúan al mandatario potosino en posiciones de liderazgo nacional, destacando especialmente en sectores estratégicos para el desarrollo regional.
En el ámbito de la movilidad, San Luis Potosí alcanzó el primer lugar nacional en calidad y eficiencia en el transporte público con una calificación de 7.5. Este logro es el resultado directo de la renovación de unidades y la implementación del nuevo sistema Metrored.
De igual manera, el estado se posicionó a la cabeza en el rubro de obras públicas con un puntaje de 7.28. Esta evaluación responde a la política de fortalecimiento de la infraestructura en las cuatro zonas de la entidad, estrategia que ha incrementado la competitividad estatal y su atractivo para la inversión productiva.
En el indicador de Gobernador cercano a la gente, obtuvo el tercer lugar nacional con una nota de 7.46. Asimismo, en materia de transparencia y acceso a la información, la administración potosina se colocó en la tercera posición con 6.69 puntos, solo por debajo de Chihuahua y Coahuila.
En términos de desempeño general, el mandatario se ubicó en el cuarto lugar nacional con una calificación de 7.27, manteniendo una tendencia positiva frente a sus homólogos de otras entidades.
La evaluación de RUBRUM también contempla áreas críticas de servicio social. El sistema estatal de salud obtuvo el sexto lugar nacional con una calificación de 6.12; mientras que en seguridad pública San Luis Potosí se posicionó en la séptima ubicación a nivel país.
Las altas calificaciones otorgadas por RUBRUM no son casos aislados. Estos resultados presentan una notable coincidencia con los datos de otras casas encuestadoras de prestigio, como Mitofsky, que en sus evaluaciones mensuales sitúa consistentemente a Gallardo Cardona dentro del grupo de los tres mejores mandatarios estatales de todo México.

