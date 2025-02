RICARDO GALLARDO BUSCA RESCATAR LOS INVERNADEROS SANTA RITA

• En el último año de la anterior administración, los invernaderos registraron pérdidas de 45 millones de pesos

Tras promover e impulsar más apoyo a las y los productores agropecuarios de las cuatro regiones, como parte de las acciones para rescatar el campo potosino, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, dijo que la administración estatal no considera actualmente la venta el Centro de Producción Santa Rita y, busca rescatarlo al tratarse de un bien del Estado, al tiempo de enfatizar que dicho espacio ya cumplió su ciclo de vida hace tres años.

El Mandatario Estatal, dijo que este invernadero al igual que cualquier otro, tiene un periodo de vida de veinte años, que se alcanzaron desde 2022, por lo que, a la fecha, tiene un escenario de terapia intensiva que lleva a tomar una decisión sobre las acciones que realizarán con él, luego de recordar que, en el último año de la herencia maldita, este Centro registró pérdidas de más de 45 millones de pesos por no cumplir con la producción deseada, reflejo de una situación compleja.

A pesar de ello, Gallardo Cardona expuso que han hecho los esfuerzos necesarios para rescatarlo, al tratarse de un bien del Estado que tiene un valor simbólico por formar parte de la historia del Poder Ejecutivo de San Luis Potosí y contar con un legado de dos décadas.

El Gobernador Ricardo Gallardo, indicó que las alternativas analizadas incluyen la inversión para la creación de un invernadero nuevo cambiando las mallas y naves para dar vida a uno que dure otros veinte años y de no ser posible, dijo que buscará a alguien que lo adopte en las condiciones actuales, para que lo repare en su momento; sin embargo, ninguna de las dos decisiones está todavía tomada, pues, se analizará qué es lo mejor, finalizó.