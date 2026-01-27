11 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

RICARDO GALLARDO ARRANCA MODERNIZACIÓN DE 200 COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA

By Redacción
125
spot_img
martes, enero 27, 2026

• Con el Programa «Enchúlame la Colonia», el Gobernador anunció el remozamiento de 100 colonias de la capital, 50 de Soledad y 50 de Villa de Pozos en 2026.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, dio el banderazo de arranque al nuevo programa “Enchúlame la Colonia”, con el que modernizará 200 colonias de la zona metropolitana durante 2026, con la participación de diversas cuadrillas de trabajo para intervenir vialidades con acciones de bacheo y pavimentación, renovar luminarias, rehabilitar áreas verdes, instalar juegos y aparatos de ejercicio, entre otras, con una inversión histórica de 600 millones de pesos.
En la colonia María Cecilia, el Mandatario Estatal destacó que este programa busca elevar la calidad de vida de miles de potosinos mediante acciones coordinadas en los barrios y colonias con mayor necesidad de atención, demostrando que en San Luis Potosí el cambio se vive y se siente y lo que fortalecerá el sentido de comunidad en la zona.
Ricardo Gallardo anunció además que para 2027 el programa continuará con una segunda etapa que abarcará otras 200 colonias bajo el mismo esquema, lo que generará un programa acumulado de 400 colonias en dos años, modernizando por completo la zona metropolitana y consolidando un San Luis Potosí más limpio, seguro y ordenado.
Finalmente, el Gobernador adelantó que solicitará a la Guardia Civil Estatal reforzar los patrullajes en las colonias intervenidas para garantizar entornos más seguros y reiteró que su gobierno seguirá impulsando programas de apoyo social sin límites, como el alimentario, que cada año incrementará la entrega de productos y beneficios para las familias, para convertir a San Luis Potosí en el mejor estado de México.

Artículo anterior
GOBIERNO DEL ESTADO REFUERZA OPERATIVO ANTE BAJAS TEMPERATURAS
Artículo siguiente
DE POBREZA Y MISERIA INTELECTUAL
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.