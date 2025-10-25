19.8 C
RICARDO GALLARDO ANUNCIA PAQUETE DE 20 GRANDES OBRAS POR CINCO MIL MILLONES DE PESOS

sábado, octubre 25, 2025
• Entre los proyectos destacan el Parque Tangamanga III y nuevas carreteras en la Huasteca y el Altiplano.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, anunció un paquete de 20 obras estratégicas en todo el Estado con una inversión superior a los cinco mil millones de pesos, que consolidarán el desarrollo regional, la conectividad y el apoyo sin límites a las familias potosinas.
El Mandatario Estatal adelantó que entre los proyectos prioritarios se encuentra la construcción del parque Tangamanga III en Soledad de Graciano Sánchez, así como proyectos de alto impacto en infraestructura, como la modernización de la vía San Vicente a El Higo, Veracruz, el bulevar de Tamuín y un nuevo tramo de la carretera Xolol, además de nuevas vialidades para el Altiplano.
Finalmente, el Gobernador Ricardo Gallardo destacó el inicio del proceso de licitación del ducto desde la presa El Peaje con una inversión cercana a los 200 millones de pesos, que permitirá aprovechar 12 millones de metros cúbicos de agua y reducir la dependencia del sistema El Realito y que garantizará el agua para las familias potosinas de la zona metropolitana ante la ineficiencia del Interapas.

