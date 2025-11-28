RICARDO GALLARDO ANUNCIA NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS SIN LÍMITES

• Los proyectos incluyen un Pabellón Multiusos en la Unidad López Mateos y canchas profesionales de futbol americano y soccer en el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, anunció infraestructura deportiva sin límites, con la construcción de un Pabellón Multiusos en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, con una inversión de 50 millones de pesos, que albergará actividades de patinaje, deportes extremos y competencias de alto nivel, además de canchas de futbol americano profesional y soccer en el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CDETAR).

El mandatario potosino dio a conocer que el proyecto en la Unidad López Mateos consolidará un espacio digno para competencias de alto nivel, incluyendo el certamen de los X Games, evento que posicionará a San Luis Potosí como un referente nacional en deporte urbano.

Ricardo Gallardo destacó que estas obras forman parte del compromiso de su Administración para brindar instalaciones modernas y accesibles, capaces de detonar nuevos talentos potosinos y ofrecer espacios seguros para las y los jóvenes, luego de muchos años de indolencia de la herencia maldita, que dejó en el abandono al deporto potosino.

Resaltó que estos proyectos son resultado del crecimiento y el fortalecimiento de la infraestructura deportiva de San Luis Potosí, y responden a la demanda ciudadana de contar con recintos más amplios, funcionales y con capacidad para realizar eventos recreativos y de competencias profesionales.