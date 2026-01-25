RICARDO GALLARDO ANUNCIA INVERSIÓN HISTÓRICA PARA LA REGIÓN MEDIA

• El Gobierno del Estado dio a conocer que destinará recursos para obras urbanas, carreteras y unidades deportivas en todos los municipios.

Tras la gira de trabajo por la región media, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona anunció una inversión para obra pública durante 2026, para modernizar caminos, infraestructura y construir espacios deportivos que impulsen el desarrollo social y económico de sus municipios y que muestren el cambio que se vive y se siente en las cuatro zonas del Estado.

El Gobernador potosino detalló que en Cárdenas se ampliará el programa de pavimentación con nuevas calles para consolidad una movilidad sin límites, mientras que, en Rayón, se rehabilitará la carretera a Las Tortugas, una obra esperada que se convertirá en un nuevo acceso seguro y estratégico para la región, por mencionar algunos municipios, pero con acciones en cada uno de la región.

Dijo que, en la huasteca, pero con impacto regional por su cercanía, para Tamasopo, se destinarán recursos para concluir el circuito cañero, que ayudará a productores y transportistas y que fortalecerá la actividad económica y turística, al reafirmar su compromiso de seguir construyendo calles, carreteras y espacios dignos en todos los municipios que durante décadas fueron abandonados por la herencia maldita.

Tras el arranque de la nueva unidad deportiva de Alaquines, Ricardo Gallardo Cardona reiteró que este año será el año de la zona media, al recordar que la administración ha emprendido la construcción de más de 100 unidades deportivas en todo el estado y que Alaquines recibirá una de las más completas, con canchas de béisbol, fútbol, basquetbol, gimnasio y un parque infantil.