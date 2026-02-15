RICARDO GALLARDO ANUNCIA “ENCHÚLAME TU COMUNIDAD” EN 50 LOCALIDADES DE TAMAZUNCHALE

* El Gobernador del Estado dio a conocer que se renovarán las calles, luminarias, espacios deportivos y pintura urbana para combatir rezago y el olvido histórico.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció el arranque del programa “Enchúlame tu comunidad” en 50 comunidades del municipio de Tamazunchale, con la modernización integral de espacios públicos, luminarias, reconstrucción y bacheo de calles, pintura de fachadas y banquetas, rehabilitación de áreas deportivas y acciones de imagen urbana que mejorarán la calidad de vida de miles de familias.

Al remarcar el cambio que se vive en las cuatro regiones y el compromiso de reducir la desigualdad y acercar infraestructura de calidad a las zonas con mayor rezago social, más alejadas y olvidadas por la herencia maldita, el Mandatario potosino dijo que la intervención permitirá que cada comunidad cuente con servicios dignos y espacios adecuados para la convivencia de las y los potosinos.

El Gobernador Ricardo Gallardo explicó que este programa estará acompañado por un plan carretero, con la construcción de circuitos completos para que ninguna localidad permanezca incomunicada y recordó que ya se entregaron nuevos caminos en la región, lo que permitirá mejorar el traslado de estudiantes, productores, comerciantes y servicios de emergencia.

Finalmente, reiteró que el desarrollo de la Huasteca es prioridad, por lo que estas acciones también beneficiarán a municipios vecinos “no nos vamos a ir hasta dejar a Tamazunchale y a toda la región con comunidades nuevas, iluminadas y conectadas”, enfatizó.