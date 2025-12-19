RICARDO GALLARDO ANUNCIA AUMENTO SALARIAL A POLICÍAS EN 2026

• En el marco del “Día del Policía”; el Gobernador de San Luis Potosí aseguró que aumentará de 3 a 5 mil pesos el salario de los agentes de la Guardia Civil Estatal, así como de custodios, personal administrativo y operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado

• Reconoció la valentía, honradez y compromiso de los agentes policiacos por mantener al Estado entre los más seguros del país

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que invertirá recursos públicos de más de 235 millones de pesos para aumentar los sueldos de policías de la Guardia Civil Estatal, custodios y personal administrativo y operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), consolidado a la entidad como uno de los más seguros del país, donde se brindan sueldos competitivos a sus policías.

En el marco del “Día del Policía”, Ricardo Gallardo convivió con agentes de la Guardia Civil Estatal, compartiéndoles que les aumentará el sueldo desde enero próximo, otorgándoles de 3 a 5 mil pesos más a su salario base, hecho con el que reconoce su dedicación para proteger la vida, el patrimonio, la tranquilidad y la paz de las y los potosinos.

El Gobernador del Estado entregó reconocimientos a los elementos más destacados de este 2025, así como un bono económico al mérito policiaco, impulsándolos a seguir actuando con la misma valentía y probidad en sus actividades operativas, cuyos resultados se ven en las calles y avenidas de los 59 municipios al reducir delitos de alto impacto.

Finalmente, Ricardo Gallardo comentó que la inversión anunciada, además, se destinará para entregar más equipamiento, más tecnologías y más patrullas a la Guardia Civil Estatal, de esta forma, se continuará dignificando la labor policiaca de cada uno de sus agentes, quienes proyectan el orgullo potosino de proteger y mantener la seguridad, el orden y la paz social en el Estado.