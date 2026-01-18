RESPALDO A LA MOVILIDAD DE LAS FAMILIAS EN CIUDAD VALLES

* A través de un nuevo esquema de transporte gratuito, busca aliviar la economía de madres solteras y facilitar sus traslados diarios con un enfoque social y cercano.

En Ciudad Valles inició la primera etapa de un nuevo programa de transporte gratuito para madres solteras que reconoce el esfuerzo cotidiano de quienes sostienen a sus familias y requieren opciones reales para desplazarse. La estrategia arranca en este municipio como parte de una política social que prioriza la movilidad como herramienta de bienestar, con acciones concretas que impactan directamente en la economía familiar.

El esquema contempla hasta 40 servicios de transporte sin costo al mes por beneficiaria, lo que permitirá cubrir traslados a centros de trabajo, escuelas, servicios de salud y otros espacios esenciales. Esta medida se suma a una agenda social que avanza con sensibilidad y cercanía, impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con decisiones que buscan reducir desigualdades y fortalecer el desarrollo regional.

El registro comenzó el 16 de enero en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Ciudad Valles, donde se brinda atención directa a las interesadas, quienes deberán de presentar la siguiente documentación: identificación oficial vigente, acta de nacimiento y CURP actualizada de cada menor con apellidos de la madre, CURP de la madre, padre o tutor y comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. Con este programa, San Luis Potosí consolida una movilidad incluyente, enfocada en apoyar sin límites a las mujeres que todos los días sacan adelante a sus hogares.