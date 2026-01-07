RESPALDAN FAMILIAS A RICARDO GALLARDO POR CONVIVENCIAS EN DÍA DE REYES

• Habitantes de diferentes colonias, reconocieron la presencia del Gobernador y destacaron su trabajo al llevar roscas y juguetes.

Habitantes de distintas colonias de la capital potosina agradecieron al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, por llevar la celebración del Día de Reyes hasta la puerta de sus hogares, para entregar roscas, juguetes y compartir momentos de convivencia con las familias.

Tras la jornada en la que el Gobernador del Estado acudió a tocar puertas, acompañado de los Reyes Magos y mariachi, Rosa Elena Becerra, vecina de la colonia Mártires de la Revolución, dijo que es algo que nunca había visto, “muy padre, bonita experiencia porque nunca nos había tocado, excelente el trabajo del Gobernador”, al destacar la cercanía del Mandatario Estatal.

En la colonia Satélite, Mercedes Bravo señaló que nunca antes había recibido una visita así, por lo que reconoció el compromiso del Gobernador con las familias y las y los niños, y le deseó que se le multiplique todo lo que ofrece a la ciudadanía.

Finalmente, Dulce Esmeralda, de la colonia Simón Díaz, y Trini Ramos, de Mártires de la Revolución, agradecieron los apoyos, coincidieron en que les sorprendió mucha la visita, y confiaron en que continuará el respaldo del Gobernador para atender las necesidades de las colonias, como lo anunció en su visita.