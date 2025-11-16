RESPALDA RICARDO GALLARDO EL TALENTO POTOSINO CON APOYO SIN LÍMITES A LA JUVENTUD

* El Gobernador del Estado reconoció a jóvenes que destacan en el deporte, la ciencia y la educación, con el apoyo Estatal sin límites.

Las y los jóvenes potosinos ponen en alto a San Luis Potosí en escenarios nacionales e internacionales, reconoció el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, tras resaltar que desde el inicio de la administración Estatal se brinda apoyo sin límites a la educación, el deporte y la ciencia, con programas de transporte gratuito, seguro a estudiantes, apoyos escolares, construcción de infraestructura educativa y deportiva y becas alimentarias.

El Mandatario estatal destacó que luego de una época de abandono de más de 30 años por parte de la herencia maldita, hoy San Luis Potosí se consolida como una tierra de oportunidades para la juventud, que se reflejan en logros en competencias y eventos internacionales.

Celebró los logros del estudiante Abraham Cervantes Jasso, de la escuela preparatoria del SEER Gabriel Turrubiartes Macías, quien obtuvo oro en la Olimpiada Estatal de Biología y que representará a la entidad en la Olimpiada Nacional; el atleta Jesús Eduardo Ponce Bueno, ganador de doble medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos de Chile; y los jóvenes deportistas del Cobach, que participan en los Juegos Deportivos Nacionales de Bachillerato 2025.

Ricardo Gallardo dijo que estos resultados reflejan el compromiso del Gobierno por impulsar una educación y un deporte sin límites, y remarcó también lo logrado por San Luis Potosí en los Juegos Nacionales Populares 2025 con medallas obtenidas por Eliot Ángel Escalera Muñoz en Boxeo, y de Víctor Hugo Castro y Lilian Betzabé Vázquez Oropeza en Combate, además de más de 13 medallas que consolidan a la entidad como potencia deportiva.