RESCATE DE RICARDO GALLARDO A COLONIA JUAN SARABIA TERMINA HISTÓRICO ABANDONO

• Vecinas y vecinos reconocen al Gobernador del Estado y destacan la falta de respuesta municipal ante calles destrozadas, inseguridad y abandono.

Tras el arranque del programa “Enchúlame la Colonia”, vecinos y vecinas de la Juan Sarabia aplaudieron al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, por la atención de las calles deterioradas, drenajes colapsados, iluminación y áreas verdes, al criticar el abandono de esta zona durante décadas por la falta de atención del municipio.

María López Montoya y la señora Guadalupe Martínez destacaron la visita del Mandatario Estatal, ante los problemas sistemáticamente ignorados por autoridades municipales como alcantarillas tapadas, basura acumulada y la falta de mantenimiento general, “nunca habían hecho algo que realmente valiera la pena, como lo que ahora inició el Gobernador del Estado”, subrayó.

Por su parte, Adriana González destacó que el programa es una oportunidad para mejorar la seguridad y la movilidad, al recordar que los baches, las inundaciones y la falta de topes complicaban la vida diaria, lo que ahora será diferente gracias al trabajo del Gobierno del Estado.

Finalmente, Minerva Segovia agradeció a Ricardo Gallardo por su atención a la seguridad, y por el esfuerzo para la limpieza profunda, alumbrado, desazolve y rescate de áreas verdes, pues consideró que les permitirá devolver la tranquilidad y calidad de vida a las familias, al señalar que la colonia requiere orden y seguimiento permanente como lo anunció el Mandatario potosino.