Reitera IMSS SLP invitación a Jornadas de Mastografías en 17 Unidades Médicas Familiares

El estudio de mastografía es fundamental para la detección temprana del cáncer de mama.

El Instituto exhorta a sus derechohabientes de 40 a 69 años a aprovechar la cercanía de las unidades móviles.

Es un procedimiento rápido y gratuito que puede salvar vidas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí reitera la cordial invitación a todas las derechohabientes a participar en las Jornadas de Mastografías que se llevan a cabo en 17 Unidades de Medicina Familiar (UMF), con el objetivo de acercar los servicios de detección oportuna y proteger la salud de las mujeres a través de las Unidades Médicas Móviles (UMM) de Mastografía.

Las unidades son UMF No. 2 San Luis Potosí, UMF No. 5 Soledad de Graciano Sánchez, UMF No. 7 SLP, UMF No. 11 Rascón, UMF No. 12 Tamasopo, UMF No.13 Tamuín, UMF No. 20 Villa de Reyes, UMF No. 21 Villa de Zaragoza, UMF No. 23 Cerritos, UMF No. 29 Aquismón, UMF No. 35 Axtla de Terrazas, UMF No. 37 Tamazunchale, UMF No. 48 La Hincada, UMF No. 49 SLP y UMF No. 51 SLP.

De igual forma estarán disponibles en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 4 El Naranjo y el HGSZ No. 9 Rioverde.

La mastografía es la herramienta más efectiva para identificar oportunamente el cáncer de mama, incluso antes de que se presenten síntomas o sean palpables.

El coordinador de Atención de Salud Pública, doctor Leonardo Solano Campos, hace un llamado especial a las mujeres de 40 a 69 años que nunca se han realizado este estudio o que tienen más de un año sin él, a que acudan a su UMF más cercana en las fechas programadas.

Requisitos y recomendaciones:

Presentar Cartilla Nacional de Salud e identificación oficial.

Acudir aseada, sin aplicarse desodorante, talco o crema en axilas ni senos.

Preferentemente, usar ropa de dos piezas (blusa y pantalón/falda).

Solano Campos recordó que la detección temprana del cáncer de mama aumenta significativamente las posibilidades de éxito en el tratamiento y de una recuperación total.

La programación de las UMM en las 17 UMF se puede consultar en redes sociales del IMSS San Luis Potosí y Módulos PrevenIMSS de las UMF.

El IMSS refrenda su compromiso con la prevención y la salud de la mujer, e insiste en la importancia de no dejar pasar esta oportunidad gratuita y fundamental para el cuidado de su vida.