Reitera IMSS San Luis Potosí llamado a sumarse a la colecta de apoyo para afectados por inundaciones

Con el compromiso de respaldar a las comunidades que enfrentan los estragos provocados por las recientes lluvias, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí continua con el Centro de Acopio para reunir víveres y artículos de primera necesidad.

El Instituto informó que la colecta se realiza de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 15:00 horas, en las instalaciones de la Oficina de Representación Estatal del IMSS, ubicadas en Cuauhtémoc No. 255, colonia Moderna, en la capital potosina.

La dependencia destacó que la participación solidaria de la ciudadanía y del personal del Instituto es fundamental para brindar apoyo a quienes atraviesan esta situación de emergencia.

Los artículos que se estarán recibiendo son:

Alimentos no perecederos

Artículos de higiene personal

Artículos de limpieza

Agua embotellada

“Invitamos a la población a unirse a esta causa, cada donativo representa esperanza y apoyo para las familias que hoy más lo necesitan”, señaló el IMSS en San Luis Potosí.

El IMSS San Luis Potosí refrenda su compromiso de servir con sentido humano, fortaleciendo la colaboración y la ayuda mutua entre las y los potosinos en momentos que demandan unidad y apoyo comunitario.