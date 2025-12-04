Reitera IMSS San Luis Potosí importancia del control de triglicéridos para proteger salud cardiovascular

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí hace un llamado a la población para concientizar sobre el control del nivel de triglicéridos, para prevenir complicaciones cardiovasculares y de salud.

El coordinador de Información y Análisis Estratégico, doctor Erasmo López Rodríguez, comentó que los triglicéridos son el tipo de grasa más común presente en el cuerpo y la sangre.

Función principal: su rol esencial es servir como fuente de energía; almacenan las calorías no utilizadas que provienen de los alimentos, especialmente grasas y carbohidratos.

su rol esencial es servir como fuente de energía; almacenan las calorías no utilizadas que provienen de los alimentos, especialmente grasas y carbohidratos. Origen: se obtienen directamente de los alimentos y son sintetizados en el hígado a partir de las calorías extra (sobre todo carbohidratos y azúcares) que consumimos y no quemamos inmediatamente.

También enfatizó que mantener los triglicéridos bajo control es fundamental, ya que sus niveles altos (hipertrigliceridemia) son un factor de riesgo cardiovascular independiente.

En lo que respecta a los riesgos de no controlar los triglicéridos, esto es lo que puede suceder:

Enfermedad cardiovascular: infarto al miocardio (ataque cardiaco) y accidente cerebrovascular (derrame cerebral).

Pancreatitis: niveles extremadamente altos. Síndrome metabólico: a menudo, los triglicéridos altos están asociados a otras afecciones como la obesidad, la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial.

El IMSS prioriza un enfoque integral, iniciando con cambios en el estilo de vida, como una alimentación saludable, disminuir la ingesta de grasas saturadas, aumentar el consumo de fibra (frutas, verduras, legumbres, cereales integrales) y realizar un mínimo de 150 minutos a la semana de activación física, señaló el doctor López Rodríguez.

El especialista hizo un llamado a la población derechohabiente a solicitar sus estudios de lípidos y aplicar cambios de vida necesarios para mantener sus triglicéridos por debajo de 150 mg/dL.