San Luis Potosí
REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS AVANZA EN SAN LUIS

By Redacción
110
lunes, octubre 20, 2025
* Más de 120 mil unidades han sido regularizadas, fortaleciendo la seguridad y protegiendo el patrimonio de las familias potosinas.

El programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera avanza sin límites, brindando certeza legal a miles de familias potosinas y reforzando la seguridad pública. Desde abril de 2023, se han regularizado 120 mil 499 vehículos, generando una recaudación de 281 millones de pesos que se han destinado a mejorar vialidades y fortalecer la infraestructura Estatal.
Por instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, actualmente operan cinco módulos de regularización: dos en la capital potosina, con sede en el Parque Tangamanga II y la explanada del C5i2, y tres más en Ciudad Valles, Matehuala y Rioverde. Además, todas las oficinas recaudadoras del Estado están habilitadas para dar de alta las unidades regularizadas, acercando el servicio a más familias.
El programa estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026, conforme a la reforma del decreto publicado el 26 de septiembre de 2024, lo que garantiza tiempo suficiente para que más propietarios formalicen la situación legal.

