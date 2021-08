Regreso a clases debe darse con garantías: Gallardo

+ ES IMPORTANTE REACTIVAR ACTIVIDADES PARA EVITAR UNA MAYOR CRISIS

+ RESPETO Y APOYO A PADRES QUE DECIDAN NO MANDAR A SUS HIJOS

José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador electo de San Luis Potosí, se pronunció sobre el regreso a clases y señaló que éste debe darse solo si las autoridades educativas y sanitarias garantizan los controles necesarios.

Para ello, comentó, todo el personal académico y administrativo debe estar vacunado, y hacer una apropiada revisión a las instalaciones de planteles y la funcionalidad de los mismos, pues el abandono en el que se han tenido pudo dar lugar a actos de vandalismo o a problemas de mantenimiento.

Por otro lado, dijo que de ninguna manera deberá ser una medida obligatoria, y que a los padres que no deseen mandar a sus hijos a la escuela habrán de tener todas las facilidades para que sus hijos no se retrasen en sus estudios.

Planteó, también, que el regreso a clases sea escalonado, a fin de tener mayor control y monitoreo de que se está cumpliendo con estrictas medidas de prevención, cuidados, e higiene.

Antes de cualquier regreso —señaló— las aulas deben estar adecuadas para que haya una sana distancia entre los alumnos, la apropiada ventilación, el correcto uso del cubrebocas y un transporte colectivo que no los ponga en riesgo: “de nada va a servir que los cuidemos en los planteles para que se contagien en camiones urbanos atiborrados de gente”.

Luego, el gobernador electo, quien tomará posesión el próximo 26 de septiembre hizo un exhorto a todos los padres de familia: “Vivamos sin miedo, alejemos los temores, y mejor extrememos los cuidados en el hogar y en las salidas de casa”.

Dijo que la pandemia no va a terminar en lo inmediato: “El bicho no se va a ir y debemos aprender a convivir en estas nuevas circunstancias, porque no debemos sumar a la crisis sanitaria un mayor deterioro educativo, social, y económico”.

“Un gobierno con acciones eficaces, un sector educativo preparado y previsor, y unas madres y padres de familia responsables, pueden garantizar que nuestros hijos vuelvan a la escuela con mínimos riesgos de contagio”, finalizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...